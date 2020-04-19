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Ordu'da kısıtlamaya uymayan 114 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 114 kişi ve 2 iş yerine idari para cezası kesildi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Denetimlerde bulunana ekipler, kısıtlmaya uymayanlara idari işlem uyguluyor.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 18 Nisan'da, Ordu genelinde polis ve jandarma bölgesinde 114 kişi ve 2 iş yerinin uygulamayı ihlal ettiği belirtildi.
Bu kişiler ve iş yeri sahiplerine, haklarında başlatılan adli işlemin yanı sıra toplam 181 bin 121 lira idari para cezası verildi.
Etiketler: ordu koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:04
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