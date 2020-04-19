Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Denetimlerde bulunana ekipler, kısıtlmaya uymayanlara idari işlem uyguluyor.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü olan 18 Nisan'da, Ordu genelinde polis ve jandarma bölgesinde 114 kişi ve 2 iş yerinin uygulamayı ihlal ettiği belirtildi.

Bu kişiler ve iş yeri sahiplerine, haklarında başlatılan adli işlemin yanı sıra toplam 181 bin 121 lira idari para cezası verildi.