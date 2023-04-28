Ordu'da internet ilanıyla 50 milyon liralık vurgun

Altınordu ilçesinde bulunan bir otomobilin yetkili satış firması, kendi içerisinde kurduğu filo şirketi adı altında internet üzerinden araç satış ilanı verdi. İlanı gören kişiler, araç sahibi olma hayaliyle firma çalışanları ile iletişime geçti. Kapora ödeyen kişiler, daha sonra paranın kalan kısmını da gönderip araçlarını teslim alacakları günü bekledi.

Teslim tarihi yaklaştıkça bahaneler üreterek zaman kazanan galerici, geçen cumartesi günü araçlarla beraber ortadan kayboldu.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 50 kişi, yaklaşık 50 milyon lira dolandırıldı. Mağdurlardan 20'si Ordu Adliyesi’ne giderek, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Mağdurlardan Gökay Sabancı adliye önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

Dünyaca ünlü araba markasının yetkili Ordu bayisinin içerisinde sıfır araç vaadiyle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirilmiş, yaklaşık 50’ye yakın insan mağdur edilmiştir. Bu dolandırıcılık eylemi asıl yetkili bayinin ismi, logosu, plazası, adresi ve santral numaraları kullanılıp yeni bir paravan şirket kurularak yapılmıştır. Yetkili bayi sahibi, çalışanları, yeni kurulan paravan şirketin çalışanları hileli davranışlarla mağdurları zarara uğratarak kendilerine veya başkalarına yarar sağlamışlardır. Bu eylemi gerçekleştiren, gerçekleştirilmesinde her türlü yardımı sağlayan kişi veya kişiler hakkında mağdurlar bugün itibariyle savcılığa şikâyette bulunmuşlardır. Bu işin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

"Araçlar teslim edilmeyerek ufak meblağlar geri ödeme yapılarak insanları avutmuşlardır"

Kişi başı değişmek suretiyle 1 milyon 150 bin lira ile 1 milyon 280 bin aralığında çeşitli zamanlarda araç satışı yaptıklarından dolayı bu rakamlar mevzu bahistir. Araçlar teslim edilmeyerek ufak meblağlar kendilerine geri ödeme yaparak insanları avutmuşlardır. Vaat etmiş oldukları araç teslim tarihinden bu zamana kadar 2,5 ay geçmesine rağmen herhangi bir araç teslimi olmamış ve insanlara 100, 150, 200 bin gibi ufak rakamlar ödeyerek bizleri bu şekilde mağdur etmişlerdir. Olayı sürüncemede bırakarak olaydan mesul olan yetkili servis, kendilerinin bu olaydan herhangi bir şekilde mesul olmadıklarını söylemişlerdir. Halbuki kendileri internetten araştırılarak yetkili bayinin sabit telefon numaraları araştırılmış ve sabit telefon numaralarından aranılmış, bizleri sabit telefon numaralarından karşılayan satış danışmanları alacağımız araç hususunda bizi yönlendirmiş, karar kılınan araç alındıktan sonra aracın 15 Şubat 2023 tarihinde teslim edilmek şartıyla yetkili firmanın belirtmiş olduğu hesap numarasına araç bedelinin tamamının yatırılması halinde teslim edileceğini söylemiştir. Diğer arayan arkadaşlara da aynı şekilde bu işlemi fiili olarak gerçekleştirmiş” diye konuştu.