Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Topluca Mahallesi'nin son 20 yıldır aralıklarla yaşanan heyelanlar nedeniyle kaydığı belirtildi.

Mahallede bugüne kadar 3 bina yıkıldı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördü, 9 binada ise risk tespit edildi. Cami de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı ve arazilerde yarıklar oluştu.

13 mahallenin ulaşımını sağlayan grup yolunun heyelan nedeniyle çökmesi sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla bölgede çalışma başlatıldı.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Abdulkadir Hatipoğlu heyelan bölgesine gitti. Heyet burada incelemelerde bulundu.

Alp, 2000 yılında heyelan bölgesi ilan edilen Topluca Mahallesi'nde kapsamlı çalışma başlatacaklarını söyledi.

"Soruna müdahale etmek istiyoruz"

Alp, "Burada incelemeler yaparak, mahalle sakinlerimizin de taleplerini dinledik. Ekiplerimiz mahallede ilk olarak zemin etüt ve sondaj çalışmalarına başlayacak. Yer altı sularının belirlenmesi ve önlem alınması çok önemli. Hızlı bir şekilde 20 yıldır belirli aralıklarla devam eden soruna müdahale etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden gönüllerinin rahat olmasını isteyen Alp, en kısa sürede yaraları saracaklarını belirtti.