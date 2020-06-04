Olay, İzmir’in Üçkuyular semtinde meydana geldi. Yolda seyir eden bir kamyondan yola meyve döküldüğünü gören vatandaşlar duruma duruma el attı.

Meyvelerin dökülmesi üzerine araçlarından inen vatandaşlar, yola dökülen meyvelerini toplamaya çalışan kişiye yardım etti. El birliği ile onlarca meyve kamyona geri yüklenirken, çevredeki vatandaşlar da bu dayanışmaya ortak oldu.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.