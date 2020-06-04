Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yola dökülen meyveleri yardımseverler topladı
[Fotoğraf: İHA]
İzmir Üçkuyular’da seyir halindeki bir kamyondan yola meyve döküldü. Araçlarından inen vatandaşlar meyveleri kamyona yükledi.
Olay, İzmir’in Üçkuyular semtinde meydana geldi. Yolda seyir eden bir kamyondan yola meyve döküldüğünü gören vatandaşlar duruma duruma el attı.
Meyvelerin dökülmesi üzerine araçlarından inen vatandaşlar, yola dökülen meyvelerini toplamaya çalışan kişiye yardım etti. El birliği ile onlarca meyve kamyona geri yüklenirken, çevredeki vatandaşlar da bu dayanışmaya ortak oldu.
O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
Etiketler: yardımsever vatandaş meyveler yola döküldüSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 15:59
Son Haberler
- 17:08
- 17:00
- 17:01
- 16:56
- 17:07
Sıradaki Haber
Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz