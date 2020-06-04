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Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'un Osmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Samsun yönüne giden Mehmet Salih Güngör'ün kullandığı 34 BVY 620 plakalı otomobil, D100 kara yolu Kalinse köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Mustafa Akpolat idaresindeki 41 E 2685 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Naciye, Cahit ve Vahiyettin Demir ile Mustafa Cenan, Elif ve Elmas Güngör yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: çorum Osmancık trafik KazasıSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 14:56
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