Yangın saat 13.00 sıralarında Silahtarağa Mahallesi, Uğur Sokak'ta bulunan 11 katlı bir binada çıktı. Görgü tanıklarının iddiasına göre binanın ikinci katında bulunan dairede, karı koca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, kadının daireyi ateşe verdiği iddia edildi. Kısa sürede alevler bütün daireyi sardı.

Daireden çıkan dumanlar üst katları da etkiledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında binanın üst katlarında mahsur kalan apartman sakinleri tahliye edildi. Dumandan etkilenen biri itfaiye eri 3 kişi ambulansta tedavi edildi.

Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

"Evi ateşe verdi" iddiası



Yangının çıktığı binanın müteahhidi Halim Oruç, "Aldığımız duyumlara göre karı koca kavgasından dolayı kadının evi ateşe verdiği söyleniyor. Daha sonra kadının kocası kaçmış. Kadın yarım saat burada bekledi. Ambulansla kaçıp gitmiş. Şu an ona ulaşmaya çalışıyoruz. Kadın darp edilmişti. Yüzünü gördük" diye konuştu. Bir başka görgü tanığı ise "Sorunlu bir aileymiş. Birkaç defa komşular da müdahale etmişti" dedi.