Kaza, D-100 yolu Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirnemeyen kamyonet, kavşakta bulunan bir otomobile arkadan çarptı.

Kaza yapan araçları fark eden başka bir kamyonun sürücüsü, ani fren yaparak, kamyonu durdurdu. Arkadan gelen tır, kamyona, tırın arkasındaki otomobil de tıra çarptı.

3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolun tek şeridi, bir süre ulaşıma kapandı. Bu sırada yolda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kamyondan dökülen mısır taneleri ise sürücü ve arkadaşları tarafından toplanarak, çuvallara konuldu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.