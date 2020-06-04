12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar K.B, E.A. ve Ç.Ç. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık K.B. savunmasında, PKK/KCK üyesi olmadığını ve örgüt propagandası yapmadığını ileri sürerek beraatini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, K.B'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.