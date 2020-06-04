Bir yılda ele geçirilen uyuşturucular çimento kazanında imha edildi
Van'da polis ve jandarmanın son bir yılda ele geçirdiği 5 ton 27 kilogram 892 gram uyuşturucu madde, 5 bin 978 adet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri yakılarak imha edildi.
Van Cumhuriyet Savcığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi biten uyuşturucular ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının emanet memurluğu depolarında tutuluyor.
Van ve ilçelerinde ele geçirilen 5 ton 27 kilogram 892 gram uyuşturucu madde, 5 bin 978 adet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri bugün imha edilmek üzere Edremit ilçesindeki Van Çimento Fabrikası'na getirildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında torbalar içinde getirilen uyuşturucu maddeler vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katında bulunan sıcaklığı 1100 derece olan fırına atılarak imha edildi.
Van Valisi ve Büyüşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belli periyotlarla biriken uyuşturucuları Van Çimento Fabrikasın'da imha ettiklerini söyledi. Vali Bilmez şöyle konuştu:
"Binlece genci zehirleyecekti"
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise "Bugün burada mahkeme kararları üzerine 5 bin 27 kilogram eroin, esrarın da içinde bulunduğu çeşitli uyuşturucu maddelerinini imha işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 5 bin 893 adet uyuşturucu hap imhasını da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.
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