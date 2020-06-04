Van Cumhuriyet Savcığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen ve mahkemesi biten uyuşturucular ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarının emanet memurluğu depolarında tutuluyor.

Van ve ilçelerinde ele geçirilen 5 ton 27 kilogram 892 gram uyuşturucu madde, 5 bin 978 adet uyuşturucu hap ve 35 kök Hint keneviri bugün imha edilmek üzere Edremit ilçesindeki Van Çimento Fabrikası'na getirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında torbalar içinde getirilen uyuşturucu maddeler vinç yardımıyla çimento fabrikasının ikinci katında bulunan sıcaklığı 1100 derece olan fırına atılarak imha edildi.

Van Valisi ve Büyüşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, belli periyotlarla biriken uyuşturucuları Van Çimento Fabrikasın'da imha ettiklerini söyledi. Vali Bilmez şöyle konuştu:

"Binlece genci zehirleyecekti"

"Eğer bu uyuşturucu yakalanmasaydı binlerce gencimiz zehirleyecekti. Bir taraftan terör ile acımasızca mücadele eden güvenlik kuvvetlerimizi bir taraftanda geleceğimiz olan gençlerimizi korumak için bu tür terör örgütlerinin finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerinden korumak için mücadele ediliyor. Belki de Türkiye'de ençok uyuşturucu yakalayan güvenlik birimleri Van'daki güvenlik birimleridir. Onun için başta istihbarat birimleri ve operasyon gerçekleştiren emniyet, jandarma ve sınır birliklerimize bu anlamda teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bu zehir tacirlerinin elinden kurtardıkları ve buna katkı sundukları için teşekkür ediyoruz. Yargı mercilerimizde bu süreci hızlı bir şekilde sonuçlandırıp terörle mücadele ettiğimiz gibi terörle mücedelenin bir parçası olan uyuşturucu ile mücadelede de aynı kararlılılkla sürdürmekteyiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan hem ticaretini yapan kesime karşı hemde kullanıcılara kadar satışını gerçekleştiren kişilere karşı da toplumumuzdan iyi bir destek alıyoruz. Ama biz desteğin devam etmesini bu ihbarların devam etmesini istiyoruz."

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ise "Bugün burada mahkeme kararları üzerine 5 bin 27 kilogram eroin, esrarın da içinde bulunduğu çeşitli uyuşturucu maddelerinini imha işlemini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda 5 bin 893 adet uyuşturucu hap imhasını da gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.