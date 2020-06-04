31 Mayıs günü Başıbüyük Ormanı'nda kazı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri kazılmış bir çukur ve iş makinesi olduğunu gördü. Bölgede orman muhafaza memurlarıyla karşılaşan ekipler, bir kişinin memurlara polis kimliği göstererek bölgeden uzaklaştığını öğrendi.

Polis ekipleri iz sürdü

Bunun üzerine kepçe operatörü S.U. ile görüşen polis ekipleri operatörün bölgeye gelirken cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler üzerinden bölgeden uzaklaşan araç plakalarını tespit etti. Ardından ormanın çıkış noktaları polisler tarafından kapatılarak çevrede geniş çaplı arama başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda görüntülerdeki otomobillerin Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde olduğu tespit edildi. Otomobil içindeki polis memuru A.E., Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli V.B. ve kepçe operatörü S.U. yasal işlemlerin yapılabilmesi için Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Kazı alanındaki kepçe orman muhafaza deposuna götürülürken, otomobilde bulunan tablet, çakar lamba, dedektör, GPS cihazı, 3 adet el telsizi, karat okuyucu, adaptör, el feneri ve polis memuru A.E'ye ait bir adet tabancaya el konuldu.

Ayrıca Başıbüyük Ormanı'ndaki izinsiz kazıya karıştığı tespit edilen M.E.S ve E.S ise aranıyor.

"Her geçen gün kazılar artıyor"

Öte yandan ormanlık alanda ağaç ve çalıların arasında çok sayıda çukur olduğu görüldü. Çevre sakinleri özellikle son iki aydır kazılı alanların arttığını ifade ederek bölgede endişe içinde dolaştıklarını belirtti. Defineciler tarafından kazı yapılan bazı alanlarda ise tarihi yapı olduğu düşünülen taşlar dikkat çekti.

"Ormanın dört tarafında kazılan yerler var"

Ormanın girişindeki mesire bölümünde piknik alanı bulunan bir esnaf, "Gece geliyorlar. Benim piknik alanım var aşağıda ve görüyorum. Sabah baktığımda çok yerde çukurlar, kazılmış alanlar var. Hepsi ormanın içinde kaçıyorlar. Eskiden kazıyorlardı yine kazmaya başlamışlar. Şimdi daha çok arttı. İki üç ay içinde özellikle hastalıktan dolayı yukarı kimse çıkmıyor diye daha da artmış. Kimse görmüyor tabii daha çok kazmışlar. Ormanın dört tarafında kazılan yerler var. Nasıl yapıyorlar göremiyorsun. Sabah geldiğimizde manzara böyle oluyor. Ormanın içi delik deşik" ifadelerini kullandı.