Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen Beyşehir Gölü'nün çevresindeki mesire alanlarının 1 Haziran itibarıyla yeniden vatandaşların kullanım ve hizmetine sunulduğunu belirtti.

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Bayındır, Beyşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinin sözkonusu alanlarda yeni normalleşme süreci çerçevesinde birtakım çalışmalar yürüttüğünü aktardı. Bayındır, "Olta ve piknik tutkunlarının en gözde mesire alanlarından birisi olan Hacıakif Adası'nın hemen karşısındaki göl kenarında yer alan İskele mevkisindeki mesire yerini de yeni normalleşme sürecine hazır hale getirdik. Ekiplerimiz burada temizlik, bakım ve hijyen yönünden çalışmalar yürütürken, çevre düzenlemeleri de yaptı. Yeni süreçte Beyşehir'imiz eskiden olduğu gibi ziyaretçilerini bekliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takarak tedbirlerden uzaklaşmadan hareketle tüm misafirlerimizi ilçemizde ağırlamaya hazırız" dedi.