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Türkiye
AA 24.12.2023 03:00

Ordu'da etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki araçlarda hasar oluştu

Ordu'da fırtına, bazı evlerin çatısının uçmasına ve araçlarda hasara neden oldu.

Ordu'da etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki araçlarda hasar oluştu
[Fotograf: AA]

Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle Durugöl Mahallesi 1088 Sokak'ta bir evin çatısı uçtu.

Çatının üzerine düştüğü park halindeki iki otomobilin hasar gördüğü olay nedeniyle sokak araç girişine kapandı.

Koray Kuru, gazetecilere, arkadaşının dükkanında oturdukları sırada aşırı bir ses geldiğini ve dışarı çıktıklarında yan binanın çatısının uçtuğunu gördüklerini söyledi.

Kuru, çatının araçların üzerine geldiğini dile getirerek, "Bir iki araçta maddi hasar oldu. Şu an can kaybımız yok, başka bir şeyimiz yok çok şükür" dedi.

Ordu'da etkili fırtına nedeniyle çatılar uçtu, park halindeki araçlarda hasar oluştu

Bu arada, çatının yola düşme anı bir iş yerinin güvelik kamerası tarafından kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde de bir binanın çatısı uçtu, üç araçta hasar oluştu.

İlçenin bazı noktalarında elektrik kesintileri yaşanırken, farklı ilçelerde de çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri yaşandı.

Polis, itfaiye ve belediye ekipleri ise söz konusu noktalarda çalışma gerçekleştiriyor.

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