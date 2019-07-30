Karadeniz'in önemli geçim kaynağını oluşturan fındığın hasadı için üreticiler, erkenden bahçeye girmeye başladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde bahçeye giren üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken, kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tuttu.

Fındık hasadı gerçekleştiren Necmi Kartal, hava sıcaklıkları nedeniyle bahçelerindeki ürünün erken olgunlaştığını belirtti.

Yaban domuzlarının zarar vermesi endişesiyle erken hasada başladıklarını anlatan Kartal, "İmece usulüyle başladık. Fındık hasadının 10- 15 gün kadar sürmesini bekliyoruz. Sahil kesimdeki fındıklarımız yavaş yavaş olgunlaşmaya başladı. Bir hafta içisinde de tüm bahçelerde fındık toplamaya başlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA