Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da denize giren 2 kişi boğuldu
Ordu'nun Ünye ilçesinde farklı noktalarda denize giren 2 kişi hayatını kaybetti.
Burunucu Mahallesi Fener Altı mevkiinde arkadaşıyla denize gelen Oğuzhan Dönmez, iki kayanın ortasına atladı. Daldıktan sonra denizde kaybolan Dönmez için arkadaşı çevredekilerden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı kurtarma ekibi, yaklaşık 1,5 saat arama çalışması sürdürdü. Daha sonra olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü polis dalgıç ekibi gencin cansız bedenini denizden çıkarttı.
Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde de denize giren Mustafa Ilık boğuldu.
Etiketler: ordu ünye Burunucu Mahallesi boğulan gençlerSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 18:31
Son Haberler
- 18:50
- 18:43
- 18:26
- 18:16
- 18:07
Sıradaki Haber
Ayasofya davasını kazandı, sevinçten ağladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz