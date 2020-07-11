İlçeye bağlı Çatalçam Mahallesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskını zarara yol açtı.

Belediye Başkanı Remzi Ergü yerinde inceleme yaparak vatandaşın yaralarını birlikte saracaklarını söyledi.

"Mağduriyetlerin giderilmesi ve bir daha aynı baskınların olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Büyük geçmiş olsun. Allah daha beterinden saklasın."

[Fotoğraf: İHA]

Başkan Ergü, gereken çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.