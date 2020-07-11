Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Adana'da sağanak sele dönüştü
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle oluşan selde birçok evi su bastı, tarım arazileri zarar gördü.
İlçeye bağlı Çatalçam Mahallesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskını zarara yol açtı.
Belediye Başkanı Remzi Ergü yerinde inceleme yaparak vatandaşın yaralarını birlikte saracaklarını söyledi.
"Mağduriyetlerin giderilmesi ve bir daha aynı baskınların olmaması için gerekli her türlü tedbiri alacağız. Büyük geçmiş olsun. Allah daha beterinden saklasın."
[Fotoğraf: İHA]
Başkan Ergü, gereken çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.
Etiketler: Adana Tufanbeyli sağanakSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:16
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