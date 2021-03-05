Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 2018 yılında Irak/Musul’da ele geçirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Iraklı 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

