Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ordu’nun 3 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu, Ünye ve Ulubey ilçelerinde 2018 yılında Irak/Musul’da ele geçirilen DEAŞ terör örgütü üyelerine ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Iraklı 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda dijital malzeme ve dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü
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