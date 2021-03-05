Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında Edirne, çok yüksek riskli il kategorisinde yer aldı.

Kentteki vaka sayısı bir haftada 75,29’dan 107,43’e yükseldi. Sosyal mesafenin korunması için kentin en kalabalık yerlerinden olan Saraçlar Caddesi ile 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki banklar, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Toplum bağışıklığı düşük, vaka sayıları yüksek

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Edirne’nin Türkiye’de en az vaka çıkan illerden biri olduğunu ancak konjonktürel olarak vaka sayılarının yüksek bir seyirde devam ettiğini söyledi:

“Toplam vaka sayısının az olduğu bir il olmak aynı zamanda çok belirgin bir dezavantajı da beraberinde getirmektedir. Bu da toplum bağışıklığının nispeten düşük olmasıdır. Bu da virüsün yayılma hızı açısından çok daha kolay, çok daha avantajlı bir konumu, bizim açımızdan ise dezavantajlı bir konuma getirmektedir.”

Vali Canalp, herkesin çabası ve gayretini artırarak devam ettirmesine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

“Ziyaretlere 2 ay ara verelim”

Bina içi bulaşın bina dışındaki kaynaklardan daha önemli olduğuna dikkat çeken Canalp, her türlü ziyarete 2 ay ara verilmesi gerektiği uyarısını yaptı:

“Lütfen, nisan ayının sonuna kadar kimse, komşusunu hiç ziyaret etmesin. Hatta bizim kültürümüzde anne babasını ziyaret eden evlat hayırlı evlattır. Evlatlar, istirham ediyorum iki ay süreyle hayırsız evlat olsunlar ve 2 ay boyunca anne ve babasını dahi ziyaret etmesinler. Kardeşler, birbirlerini 2 ay süreyle ziyaret etmesinler, komşularımızı 2 ay süreyle hiçbir şekilde ziyaret etmeyelim. Eğer komşumuz bize ziyaret talebinde bulunuyorsa onu da kabul etmeyelim.”