Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 02:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da bir kişi tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde amca oğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö. tarafından boğazından bıçaklanan Birol Ö. olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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