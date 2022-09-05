Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 23:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Aşağıtorunoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Tunceli Orman Yangını
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