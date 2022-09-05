İstanbul'un simgesi Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kulenin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çalışmaları yerinde incelemesi için, Kız Kulesi Danışma Kurulu üyelerini, tarihi yapıya götürdü.

Kulenin restorasyonunda görev alan, hepsi alanında uzman mimarlardan ve mühendislerden oluşan bir grup, kulede incelemelerde bulunuyor.

Kurul üyesi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay incelemeden sonra TRT Haber'in sorularını cevapladı.

"Kız Kulesi yok demek yanlış"

Kız Kulesi Danışma Kurulu üyesi, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay “Kız Kulesi yok demek yanlış. Burada korozyona uğradığı için artık güvenli olmayan 1944 yapımı kısım alındı. Onun yerine uygun malzemelerle, tekniklerle yeniden yapılacak” dedi.

Kule, çalışmalar bittiğinde 19'uncu yüzyılda 2'nci Mahmut dönemindeki haline getirilecek. Ziyaretçileri ise yenilikler bekliyor.

Ahunbay, “Kız Kulesi'nin avlusu gelenlere açık olacak, öndeki duvarların üstüne çıkıp şehre, boğaza bakılabilecek. Kulenin en üst seviyesine kadar insanlar yürüyerek çıkabilecekler. Yani hem şehri görmek hem kuleyi görmek. Orada bulunmak için güzel bir fırsat yaratılmış olacak" diye konuştu.

