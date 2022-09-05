Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen uyum eğitimi programı kapsamında anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin eğitime başlamasıyla özel araçların yanı sıra servisler de trafiğe katıldı. Kentin birçok noktasında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu ile Uzunçayır-Bostancı mevkileri arasında çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ataşehir mevkii, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikameti ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametlerinde yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte yoğunluk dikkati çekiyor.

Aynı zamanda Beşiktaş'tan Karaköy'e gidişte araç yoğunluğu görülüyor.

İBB Cep Trafik uygulamasına göre saat 19.45 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 58 olarak ölçüldü.