Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da bir apartmanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fatsa ilçesinde Evkaf Mahallesi'nde 15 katlı bir apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen apartman sakinlerinden 6 kişi, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: ordu haber ordu yangınSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:12
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