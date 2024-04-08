Ordu'da araç yangını: Küle döndü

Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde Ufuk Kılıçkaya idaresindeki otomobilin seyir halinde ilerlediği sırada, motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları gören sürücü Ufuk Kılıçkaya hemen araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar yangın tüpleriyle otomobilin ön kısmındaki yangına müdahale etmeye çalışırken, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri motor bölümünü alevlerin sardığı otomobile müdahalede bulundu.
Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.