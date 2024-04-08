Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.04.2024 17:14

Bayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde aralıklarla yağış görüleceğini, sıcaklıkların da mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini aktardı.

Bayramda hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, Ramazan Bayramı'nı içine alan haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yarın yurdun güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren Özdemirci, "Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak etkili olacak. Özellikle arife günü Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi genelinde, Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kuvvetli yağışlara dikkat

Bu illerde yaşayan vatandaşlardan, kuvvetli sağanaklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Özdemirci, şöyle devam etti:

"Bayramın ilk günü ülkemizin güney ve doğusunda aralıklı yağış görülecek. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Batman, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bayramın ikinci günü ülkemizin doğu bölgelerinde, bayramın üçüncü günü yurdun iç ve güney kesimlerinde aralıklı sağanak görülecek. Genellikle güney ve doğu bölgelerinde yağışlar olacak, kuzey ve batı bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava yaşayacağız."

Özdemirci, yağışların bir hafta boyunca yurdun genelinde aralıklarla etkili olacağını söyledi.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağışın beklenmediğine dikkat çeken Özdemirci, Ankara, İstanbul ve İzmir'de parçalı ve bulutlu havanın hakim olacağını söyledi.

Özdemirci, "Sıcaklıklar yurt genelinde yarından itibaren kuzey ve doğu bölgelerinde artacak, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek" dedi.

ETİKETLER
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
Şirinler'in muhtarı mazbatasını aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:49
Gazze'ye en çok insani yardım ulaştıran ülke Türkiye
18:46
Dünya Bankası, Afrika ekonomilerinin bu yıl yüzde 3,4 büyümesini bekliyor
18:30
Borsa günü rekorlarla kapattı
18:23
UEFA, Fenerbarhçe'ye verdiği maç cezasını erteledi
18:20
Hakkari'de sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı
17:48
İsrail'in Gazze'de 6 ayı geride bırakan saldırılarının özeti "ölüm ve yıkım"
Hatay Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı heyecanı
Hatay Uzun Çarşı'da Ramazan Bayramı heyecanı
FOTO FOKUS
Bodrum'da bayram hareketliliği: Uzun araç kuyrukları oluştu
Bodrum'da bayram hareketliliği: Uzun araç kuyrukları oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ