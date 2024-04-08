Hakkari'de sağanak: Yollar göle döndü, evleri su bastı

İlçede 2 gündür etkisini sürdüren sağanak sonucu çarşı merkezi ve bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Dilekli Mahallesi'nde bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar evlerine girip çıkmakta zorluk yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakini Nuri Yakut, ilçedeki yağışlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yetkililerden destek istediklerini belirten Yakut, "İnsanlar evlerine girmekte zorlanıyor. Çizme giyerek ancak evlerine girebiliyorlar. Yaklaşık 3 bine yakın bir nüfusu var bu mahallenin. Su giderleri yetersiz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Fazile Atıcı da evinin su altında kaldığını ifade ederek, "Çok mağdur olduk. Eve girebilmek için briketlerden basamaklar oluşturduk" diye konuştu.