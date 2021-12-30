Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 20:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu’da ağaca takılan paraşütçü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde paraşütle atlayış yaptıktan sonra ağaca takılan kişi ekiplerce indirildi.
Kentin turistik alanlarından yaklaşık 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye gelen Fethi Akdoğan, paraşüt pistinden atlayış gerçekleştirdi.
Akdoğan, pistten yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaca paraşütüyle takılı kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri bölgeye geldi.
Ekipler, çalılık ve arazinin dik olması nedeniyle ağacın bulunduğu noktaya yürüyerek ulaştı.
2,5 saatte kurtarıldı
Akdoğan, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından halat yardımıyla ağaçtan indirilerek, ekipler eşliğinde piste geldi.
Öte yandan, kurtarma çalışması esnasında hafif yaralanan bir itfaiye çalışanına ambulansta müdahale edildi.
Etiketler: Ordu
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