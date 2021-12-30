Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki C.S.'nin Polatlı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, araştırma ve takip sonucu Basri Mahallesi'nde dün gözaltına aldıkları C.S.'yi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.