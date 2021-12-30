Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ üyesi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ üyeliği nedeniyle aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi, Polatlı'da gözaltına alındı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 52 yaşındaki C.S.'nin Polatlı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, araştırma ve takip sonucu Basri Mahallesi'nde dün gözaltına aldıkları C.S.'yi Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim etti.
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