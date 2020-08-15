Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ordu'da 3 binaya karantina kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir mahallede 3 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Kabataş ilçesi Eceli Mahallesi’nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi.
Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Eceli Mahallesi Çongara Küme Evleri mevkiinde yer alan 26, 27 ve 30 nolu binalar için karantina kararı aldı.
Söz konusu binalar ile olan giriş çıkışlar kapatıldı.
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