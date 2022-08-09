Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın karıştığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücüler Ahmet Taş ile Sedat Koyun'un jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Hafif ticari araç sürücüsü Taş ile minibüs sürücüsü Koyun, Ünye Adliyesine sevk edildi.

Taş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Koyun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Zekiye Şeker'in cenazesi Yunus Emre Mahallesi'nde, 34 yaşındaki Tuncay Gümüş'ün ise Pelitliyatak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpışmıştı

Ünye ilçesi Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, dün Sedat Koyun yönetimindeki fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş'ın kullandığı hafif ticari araç çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra 18 işçi yaralanmıştı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Samsun Terme'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmış, Zekiye Şeker ve Tuncay Gümüş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.