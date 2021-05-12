Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Önünde kuyruk oluşan tatlıcıya para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Eskişehir'de baklava satan ve önünde uzun kuyrukların oluştuğu tatlıcıya, salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde kilosu 18 ile 30 liradan satılan baklavaları almak için tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi.
Ramazan Bayramı arifesinde bu sabah saatlerinden itibaren tatlıcı önünde uygun fiyatlı baklava almak isteyenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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