Tepebaşı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’nde kilosu 18 ile 30 liradan satılan baklavaları almak için tatlıcı önünde uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 2 ton baklava 3 saatte tükendi.

Ramazan Bayramı arifesinde bu sabah saatlerinden itibaren tatlıcı önünde uygun fiyatlı baklava almak isteyenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine koronavirüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 860 lira idari para cezası uyguladı.