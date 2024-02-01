Ondan geriye okuduğu şiir kaldı: Türk Kızılay Mira'nın adını yaşatıyor

Hatay'da 6 Şubat merkezli depremlerde 5 yaşındaki Mira enkaz altında hayatını kaybetti.

Enkazdan kurtulan anne Didem Aktaş, felaketten günler sonra telefonunu eline aldığında büyük şaşkınlık yaşadı.

Anne Didem Aktaş kızının şiir okuduğu videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Minik Mira'nın sesini bir anda milyonlara duyurdu.

O paylaşımla birlikte Türk Kızılay ekibi anneye sürpriz için harekete geçti. Minik kızın adına konteyner kentte açılan kütüphanede Mira köşesi oluşturdu.

Kızının adının yaşatıldığı köşeyi gören anne, gözyaşlarını tutamadı. O anlara TRT ekibi de eşlik etti.

"Deprem sonrası ilk kez mutlu oldum"

Aktaş, "Erkek kardeşim günler sonra enkazdan telefonumu getirince gördüm. 2 gün sonra cesaret edip telefonumu açtım. Açtığımda gördüğüm ilk videoydu. Kızım depremden birkaç saat önce Kızılay şiiri okumuş kendini de videoya çekmiş. Yani daha önce hiç duymamıştım o şiiri ondan ilk defa duyuyordum. Kızım saatlerce o enkazın altında sesini duyurmak istedi, duyuramadı ben de ona bir söz verdim onun duyuramadığı sesi olacağıma dair. O yüzden kızımın sesini herkes duysun istedim" dedi.

Minik Mira'nın annesi, "6 Şubat depreminden sonra ilk defa biraz da olsa mutlu oldum. Kızımı yaşatamadım ama kızımın adını yaşatacak olmak mutlu ediyor" sözleriyle ifade etti duygularını.

Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Mira bizim en küçük kızılaycılarımızdan biriydi. Didem hanım son gün okuduğu kızılay şiirini gönderdiğinde hepimiz oturduk ağladık. Kendi ailemizden birini kaybetmişiz gibi. En azından burada kendi yaşıtlarının arasında bir hatırası olsun istedik" diye konuştu.

Haber: Fatma Karacan

Kamera: Bülent Serin