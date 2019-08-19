Kendini yaşlılık veya sakatlık nedeniyle ölüme terk edilen yük hayvanlarını korumaya adayan Okan Oflaz, bunun için Türkiye’de ilk ve tek olan "Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği"yle birlikte bir çiftlik kurdu.

Eşek, at, kedi, ve köpeklerden oluşan tam 250 hayvan bu çiftlikte yaşıyor.

İşkence gören birçok hayvana kucak açılıyor

Buradaki her hayvanın ayrı bir hikayesi var, kiminin gözleri görmüyor, kiminin de ayağı sakat. Oflaz, sadece yük hayvanlarına değil, işkence gören birçok hayvana da kucak açıyor.

Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği’nden hayvanlar evlat da edinilebiliyor. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak için çalışan Oflaz, elinden geldiğince hayvanlara sahip çıkmaya devam ediyor.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Oğuzhan Çetin