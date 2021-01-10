Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okulun bahçe demirlerini çalmak isteyen 4 zanlı yakalandı
Düzce'de bir ilkokulun bahçe demirlerini keserek çalmaya çalıştığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Çay Mahallesi'ndeki Işık İlkokulunun önüne dün gece at arabasıyla gelen O.B, S.A, K.M. ve İ.E, bahçe demirlerini keserek hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada "Gece Kartalları" ismiyle anılan mahalle bekçilerinin dikkati sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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