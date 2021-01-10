Jandarma ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bir kişinin piyasaya tarihi eser sürmeye çalıştığı bilgisini aldı.

Ekipler, takibe aldıkları zanlıyı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

Şüphelinin araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 479 tarihi bronz, kurşun ve bakır sikke ele geçirildi.