Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 479 sikke ele geçirildi
İstanbul'da piyasaya tarihi eser sürmeye çalışan bir şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Gaziosmanpaşa’da bir kişinin piyasaya tarihi eser sürmeye çalıştığı bilgisini aldı.
Ekipler, takibe aldıkları zanlıyı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.
Şüphelinin araç ve iş yerinde yapılan aramalarda 479 tarihi bronz, kurşun ve bakır sikke ele geçirildi.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
Sıradaki Haber
2020 yılında trafik kazalarında 2 bin 197 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz