Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, aralık ayında meydana gelen ve KGYS kameralarına yansıyan trafik kazalarına ilişkin görüntüleri 'Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı.

İnternet sitesinde yer alan görüntülerde, sürücülerin aşırı hız, kavşaklarda geçiş önceliğine dikkat etmemeleri ya da dikkatsizlik sonucu trafik kazalarına karıştıkları görüldü.

1 ayda 24 bin 815 kaza

Trafik Başkanlığı'nın aralık ayı kaza verilerine göre, yurt genelinde 112’si ölümlü, 9 bin 335 yaralanmalı, 15 bin 368 ise hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Toplam 24 bin 815 kazanın meydana geldiği Aralık ayında 13 bin 453 kişi yaralanırken, 133 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu kazalardan 7 bin 388’inde otomobil, 2 bin 483’ünde motosiklet, 2 bin 668’sinde ise kamyonetler yer aldı.

İlk sırada İstanbul yer aldı

Trafik Başkanlığı verilerine göre, aralık ayında en çok kaza meydana gelen iller arasında bin 179 kaza ile yine İstanbul ilk sırada yer aldı.

Diğer iller ise Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana olarak sıralandı. En az trafik kazası ise Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt’ta meydana geldi.

Trafik kazalarının nedenleri

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarını ise şöyle sıraladı:

Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.

Kısıtlamalar kazaları azalttı

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00’den sonra ve hafta sonları uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamaları trafik kazalarının da azalmasına neden oldu.

Eylül ve kasım ayında meydana gelen kaza sayılarının kısıtlamaların olduğu aralık ayında azaldığı görüldü.

2 bin 197 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının yanı sıra depremler, sel felaketleri ve orman yangınlarının yaşandığı 2020 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre 365 bin 5 trafik kazası meydana geldi.

Bu kazalarda 2 bin 197 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 1 yılda 163 bin 812’si alkollü araç kullanmak suçu olmak üzere 17 milyon 580 bin 551 trafik cezası uygulanırken, 1 milyon 262 bin 886 araç ise trafikten menedildi.