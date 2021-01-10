COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında dün Kocaeli'nde 695 iş yeri denetlendi, 13 bin 274 kişi kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde, karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 60, sosyal mesafe kuralına uymayan 51, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 190 kişi ile belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 1 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 81 şüpheli yakalandı.

Trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 849 araç kontrol edildi.