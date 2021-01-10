Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bostanbükü köyü Safran Caddesi'nde yaşayan yabancı uyruklu aynı aileden 7 kişi, kendilerini iyi hissetmediklerini belirterek sağlık ekiplerinden yardım istedi.
112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Kafe El İbrahim, Aye, Emel, Sindus, Yusuf, Muhammed ve Ahmed Elseyid, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
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