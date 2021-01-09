Taksicilik yapan ve Şirintepe Mahallesi Akşam Sokak üzerinde müşteri indiren Ferhat B.'ye, yanına yaklaşan bir otomobilden ateş açıldı.

Olay yerine yakın oturan kardeşi tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Ferhat B'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı ve taksicilik yaptığı öğrenildi.