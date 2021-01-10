Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 09:08Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kuyumcudan 45 bin liralık soygunun görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Çekmeköy'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden şüphelinin yaptığı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İddiaya göre, geçen Cuma Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde, müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kişi, bir anda tabancasını çıkarttı.
Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki siyah çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu çalışanı altınları çantaya doldurdu. Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlendiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Soygun anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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