İddiaya göre, geçen Cuma Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde, müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kişi, bir anda tabancasını çıkarttı.

Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki siyah çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu çalışanı altınları çantaya doldurdu. Birkaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlendiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.