Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 2 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da ekipler kaçakçılara geçit vermiyor. 3 depoya düzenlenen baskında kaçak 2 milyon 740 bin makaron ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçesindeki 3 depoda kaçak ürün bulunduğunu belirledi.
Adreslere baskın düzenleyen ekipler, kaçak 2 milyon 740 bin makaron buldu.
[Fotoğraf: AA]
Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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