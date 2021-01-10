Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi, Abant kavşağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde 15 metreye kadar düştü.

[Fotoğraf: AA]

D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, sağanak ve sis nedeniyle yavaş ilerliyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.