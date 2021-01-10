Haber Giriş: 10 Ocak 2021 Pazar 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye düştü
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oluyor. Yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nda gece başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor.
Sabah saatlerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi, Abant kavşağı, Seymenler, Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde 15 metreye kadar düştü.
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, sağanak ve sis nedeniyle yavaş ilerliyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Etiketler: Sağanak
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