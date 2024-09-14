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Türkiye
İHA 14.09.2024 16:49

Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün okulda fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesiyle yaşamını yitirdiği düşünülen Kaymak, bugün kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir  ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma çalışmaları yaparken bir anda yere düştü.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, hemen yere düşen çocuğa müdahale etti. Bir taraftan da sağlık ekiplerine haber verildi.

Okula gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu tespit ettiği Kaymak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kalbi durmuş vaziyette hastaneye getirilen Kaymak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mert Kaymak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaymak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Hayatını kaybeden Mert Kaymak için Kavaklıdere Yukarı Pazar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze töreninde anne Ayşe, baba Rıfat Kaymak ve kardeşleri ayakta durmakta zorlanırken, acılı aileyi yakınları teskin etti. Beş kardeş olan Mert Kaymak'ın ani ölümü ilçeyi derinden üzdü.

Okulda kalp krizi geçiren çocuk toprağa verildi

Aile ve öğrencilere psikolojik destek

Okulda öğrencilerin gözü önünde yaşanan üzücü olayın ardından Mert Kaymak'ın ailesi ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum uzman personeli tarafından aile ve okul öğretmen ve öğrencilerine psikososyal destek hizmeti verildi.

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Aile İzmir Kalp Sağlığı Manisa
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