Haber Giriş: Kaynak: DHA
Okul bahçesindeki kazıda göçük: 2 işçi toprak altında kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Kütahya’da Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde drenaj kazısı yapan 2 işçi göçük altında kaldı. İşçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kütahya'da Ok Meydanı Mahallesi Radar Caddesi üzerinde bulunan Adnan Menderes Orta Okulu bahçesinde bir süre önce drenaj çalışması başlatıldı.
Okul duvarlarına yakın bir alanda yapılan kazı çalışmasında yaklaşık 2 metrelik derinliğe inen 2 işçi, kazı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.
İhbar üzerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarma çalışması başlatıldı.
Kütahya Valisi Ali Çevik, Kütahya Emniyet Müdürü Necmettin Koç da okul bahçesine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.
Göçük altında kalan işçileri kurtarma çalışması sürüyor.
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