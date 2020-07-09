TREDAŞ Demirköy İşletme Şefliğinde çalışan Adem Urtekin'e, sağanak nedeniyle Sivriler köyü yolunda meydana gelen arızayı gidermek için çalışma yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Ağır yaralanan Urtekin, diğer işçilerin haber vermesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Urtekin'in tedavisi devam ediyor.