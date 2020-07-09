Trabzon'da dün şiddetli yağış nedeniyle heyelan ve taşkın meydana geldi.

Sürmene ve Köprübaşı ilçeleri dışında hasar gören diğer ilçelerde de ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kapalı yollar da yeniden ulaşıma açıldı.

"Tek tesellimiz can kaybı ve yaralımızın olmaması"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Sürmene ve Köprübaşı ilçelerinde hasar gören alanları inceledi.

Çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi alan Zorluoğlu, heyelandan etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Belediye olarak 24 saat vatandaşın yanında olduklarını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Tek tesellimiz heyelan nedeniyle herhangi can kaybı veya yaralanmanın olmamasıdır. Her zaman hemşehrilerimizin yanınızdayız. Arkadaşlara gerekli talimatları verdim. Ne gerekiyorsa yapılacak" dedi.