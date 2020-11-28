Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen o anlarda oksijen bulutunun hastane bahçesine kadar yayıldığı görüldü.

Uzman personelin müdahalesiyle sızıntı engellenirken, ünitedeki bazı parçaların buz tuttuğu görüldü.

Yaşanan durum ile ilgili inceleme başlatıldı.

