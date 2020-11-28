Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oksijen bulutu bir anda hastanenin bahçesini sardı
Tokat Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan sıvı oksijen ünitesinde yaşanan sızma korkuya yol açtı.
Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenen o anlarda oksijen bulutunun hastane bahçesine kadar yayıldığı görüldü.
Uzman personelin müdahalesiyle sızıntı engellenirken, ünitedeki bazı parçaların buz tuttuğu görüldü.
Yaşanan durum ile ilgili inceleme başlatıldı.
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