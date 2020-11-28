Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Konya merkezli 12 ilde, FETÖ’nün ‘askeri yapılanması’na yönelik operasyonda yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheliden 5'i tutuklandı. 8 şüpheli de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9'u muvazzaf 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
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