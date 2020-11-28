Nilüfer ilçesi Anafartalar Caddesi’ndeki bir markete hırsızlık için giren 4 şüpheli, içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 adet laptop, 1 adet akü bataryası, 251 adet çikolata, 46 adet çakmak ve 1 hoparlörü çalarak kayıplara karıştı.

Market müdürü F.A. sabah iş yerine gelince markete hırsızın girdiğini fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda markete girenlerin 15 adet suç kaydı olan İ.F, 13 adet suç kaydı olan M.K, 17 adet suç kaydı olan C.E, 2 adet suç kaydı olan H.K. olduğu belirlendi.

Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek ş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

