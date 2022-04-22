Samsun'daki 'Oklar Geleceğe Uçuyor' projesiyle hedef tahtasına odaklanıyor, yaylarını gererek hedefi on ikiden vurmaya çalışıyorlar.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Topluluğu tarafından öğrencilere, temel seviyede okçuluk eğitimi verilmeye başlandı.

Öğrenciler uzman eğitmenlerden eğitim alıyorlar

Geleneksel Okçuluk Topluluğu Başkanı Mücahit İslam Ilgın, projenin amacının; temel seviyeden yetenekli olan arkadaşların seçilip üniversite bünyesinde lisanlı olarak hazırlamak olduğunu söyledi.

Üniversitenin farklı branşlarında eğitim alan öğrenciler, uzman eğitmenlerden aldıkları eğitim sayesinde okçuluğa ilk adımını atmış oluyorlar.

Eğitimlere 500 öğrenci katılıyor.

Proje ile milli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Haber: Seyfi Karadeniz