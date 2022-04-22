"Oklar Geleceğe Uçuyor'' projesine öğrencilerden büyük ilgi
Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin başlattığı "Oklar Geleceğe Uçuyor'' projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. Geleneksel Okçuluk eğitiminin verildiği merkeze kısa sürede 500 öğrenci kayıt yaptırdı.
Samsun'daki 'Oklar Geleceğe Uçuyor' projesiyle hedef tahtasına odaklanıyor, yaylarını gererek hedefi on ikiden vurmaya çalışıyorlar.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Geleneksel Okçuluk Topluluğu tarafından öğrencilere, temel seviyede okçuluk eğitimi verilmeye başlandı.
Öğrenciler uzman eğitmenlerden eğitim alıyorlar
Geleneksel Okçuluk Topluluğu Başkanı Mücahit İslam Ilgın, projenin amacının; temel seviyeden yetenekli olan arkadaşların seçilip üniversite bünyesinde lisanlı olarak hazırlamak olduğunu söyledi.
Üniversitenin farklı branşlarında eğitim alan öğrenciler, uzman eğitmenlerden aldıkları eğitim sayesinde okçuluğa ilk adımını atmış oluyorlar.
Eğitimlere 500 öğrenci katılıyor.
Proje ile milli sporcuların yetiştirilmesi hedefleniyor.
Haber: Seyfi Karadeniz
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