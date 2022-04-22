Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camii İmam Hatibi 32 yaşındaki Muhsin Kara, Suudi Arabistan'da ilk kez düzenlenen ve 80 ülkeden 42 bin kişinin katıldığı ezanı güzel okuma yarışmasında birinci oldu.

Kara'nın ezan okuduğu sırada, Arap jüri üyeleri duygu dolu anlar yaşadı. Muazzam sesiyle gönüllere dokunan Kara'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla arayarak kutladı.

Görev yaptığı Sivas Şarkışla'ya dönen Muhsin Kara, bu kez tarihi Ulu Camii'nde cuma selası ve ezanını okudu. Kaya, heyecanını TRT Haber'de paylaştı:

"Dünyada ilk defa bir ezan yarışmasında ve Suud krallığı tarafından yapılan bir yarışmada ülkemizi temsil ediyor olmak ve bu ülkede de birinci olmak ben çok çok mutlu etti. İlk yaşandı. İlk defa uluslararası bir yarışmanın birincisi de ikincisi de bir Türk vatandaşı oldu. Bu çok tarif edilemez bir duygu."

Yarışmada ikinciliği Emirgan Hamid-i Evvel Camii imam Hatibi Alpcan Çelik kazandı. Çelik de sesiyle dinleyenleri büyüledi. Kara'ya 2 milyon, Çelik'e de 1 milyon riyal ödül verildi.